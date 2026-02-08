Тръмп организира първо заседание на Съвета за мир на 19 февруари във Вашингтон

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският президент Доналд Тръмп ще организира първо заседание на учредения от него Съвет за мир на 19 февруари във Вашингтон. Целта ще бъде набиране на средства за възстановяване на Ивицата Газа.

Срещата ще събере световните лидери, които приеха поканата на Тръмп да се присъединят към Съвета за мир, както и членове на Изпълнителния комитет за Газа, начело на който застана Николай Младенов. Засега само унгарският премиер Виктор Орбан потвърди, че е приел поканата, съобщава БНТ.

Заседанието ще се проведе в сградата на американския Институт за мир, който вече носи името "Институт за мир Доналд Тръмп".

България също е член на Съвета за мир на Тръмп. Премиерът в оставка Росен Желязков подписа участието ни в него. Той положи подписа си под Хартата на новата международна организация, с което превърна страната ни в нейна основателка.

Освен България, САЩ, Унгария и Белгия в организацията участват още и Бахрейн, Мароко, Аржентина, Армения, Азербайджан, Египет, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединените арабски емирства и Узбекистан.