Брад Арнолд, вокалист на американската група "3 Дорс Даун", почина от рак на 47 години

2224
Въпреки диагнозата си обаче, Арнолд се уповаваше силно на вярата си по време на битката с болестта. СНИМКА: РОЙТЕРС

Американският певец Брад Арнолд, който беше вокалист на групата "3 Дорс Даун" от създаването й през 1996 г., е починал в резултат на онкологично заболяване, съобщи бандата в изявление в "Екс". Арнолд беше на 47 години, пишат "Ю Ес Е Тудей" и Асошиейтед прес. 

„С любимата си съпруга Дженифър и семейството му около него, той си отиде спокойно, в съня си след смелата си битка с рака", се казва в текста.

Групата, в която участват още Джъстин Билтонен, Крис Хендерсън, Чет Робъртс и Грег Ъпчърч, изтъкна постиженията на Арнолд и влиянието му върху музикалната индустрия.

„Като съосновател, вокалист и първоначално и барабанист на "3 Дорс Даун" Брад помогна да се преосмисли мейнстрийм рок музиката", казват те. „Неговата музика отекваше далеч отвъд сцената, свързвайки хората, пораждайки радост, вяра и споделени преживявания, споменът за които ще живее дълго след сцените, на които той е свирил", се посочва още в изявлението.

Арнолд съобщи лично феновете си през май миналата година, че има рак на бъбреците. „Поставиха ми диагноза бъбречно-клетъчен карцином, който е метастазирал в белите ми дробове. Това е четвърти стадий и това не е никак добре", каза тогава той.

Въпреки диагнозата си обаче, Арнолд се уповаваше силно на вярата си по време на битката с болестта. „Ние служим на могъщ Бог и той може да преодолее всичко", казваше той. „Затова не ме е страх. Наистина, съвсем честно ви казвам, изобщо не ме е страх", допълваше той пред феновете си, пише БТА.

