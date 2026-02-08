Брад Арнолд, вокалист на американската група "3 Дорс Даун", почина от рак на 47 години

Американският певец Брад Арнолд, който беше вокалист на групата "3 Дорс Даун" от създаването й през 1996 г., е починал в резултат на онкологично заболяване, съобщи бандата в изявление в "Екс". Арнолд беше на 47 години, пишат "Ю Ес Е Тудей" и Асошиейтед прес.

„С любимата си съпруга Дженифър и семейството му около него, той си отиде спокойно, в съня си след смелата си битка с рака", се казва в текста.

Групата, в която участват още Джъстин Билтонен, Крис Хендерсън, Чет Робъртс и Грег Ъпчърч, изтъкна постиженията на Арнолд и влиянието му върху музикалната индустрия.

„Като съосновател, вокалист и първоначално и барабанист на "3 Дорс Даун" Брад помогна да се преосмисли мейнстрийм рок музиката", казват те. „Неговата музика отекваше далеч отвъд сцената, свързвайки хората, пораждайки радост, вяра и споделени преживявания, споменът за които ще живее дълго след сцените, на които той е свирил", се посочва още в изявлението.

Арнолд съобщи лично феновете си през май миналата година, че има рак на бъбреците. „Поставиха ми диагноза бъбречно-клетъчен карцином, който е метастазирал в белите ми дробове. Това е четвърти стадий и това не е никак добре", каза тогава той.

Въпреки диагнозата си обаче, Арнолд се уповаваше силно на вярата си по време на битката с болестта. „Ние служим на могъщ Бог и той може да преодолее всичко", казваше той. „Затова не ме е страх. Наистина, съвсем честно ви казвам, изобщо не ме е страх", допълваше той пред феновете си, пише БТА.