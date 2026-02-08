ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Румъния открива Европейския филм фест във Виена

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22245993 www.24chasa.bg

Русия обстрелва Днепропетровска област през нощта, ранено е 10-годишно момче

2972
КАДЪР: Екс/@erny110393

Руските сили обстрелваха населени места в Днепропетровска област през нощта, ранено е 10-годишно момче, съобщи в "Телеграм" ръководителят на областната военна администрация Олександър Ханжа, цитиран от Укринформ.

„След полунощ врагът атакува Днепър. Ранено е едно дете - 10-годишно момче. То е в болница. Лекарите оценяват състоянието му като средно тежко", написа той.

Ханжа добави, че са нанесени щети и на три частни къщи.

Руските сили обстрелваха също така Никопол с тежка артилерия. Ударите засегнаха центъра на града, както и населените места Покровске и Червоногригоровка, пише БТА.

„Няма ранени. Специалисти инспектират районите и оценяват последствията", добави Ханжа.

КАДЪР: Екс/@erny110393

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)