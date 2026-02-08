Започват проверки на сделки с имоти в Северна Гърция, свързвани и с българи

Темата за купуването на имоти в Северна Гърция от чужди граждани остава в центъра на общественото внимание след политически спор в гръцкия парламент. Нови данни показват, че компетентните служби в страната вече извършват проверки на сделки с недвижими имоти, включително такива, свързвани с български и турски граждани, както и с европейски фирми, сред които и български, показа Би Ти Ви.

Според информации в гръцките медии разследванията се водят от няколко институции, включително националните служби за сигурност, и са насочени основно към Северна Гърция – районите около Еврос и Александруполис. Фокусът е върху това дали в стратегически зони се наблюдава концентрация на собственост от чужденци и дали част от сделките са осъществени чрез компании, регистрирани в България или други държави от Европейския съюз, в които турски инвеститори имат участие.

Юристи и представители на местните общности потвърждават, че подобни схеми съществуват, но подчертават, че към момента тези сделки не са обявени официално за незаконни и се извършват в рамките на действащото европейско законодателство. Въпреки това гръцките власти са поставили въпроса в контекста на националната сигурност и стратегическото значение на региона, което е довело до засилен обществен дебат и проверки.

Част от купувачите, особено български граждани, са придобили изоставени къщи в села с намаляващо население, често на много ниски цени. Целта в повечето случаи е имотите да бъдат реновирани за постоянно пребиваване или да се използват за отдаване под наем.

Други анализи сочат, че чуждестранни инвеститори, сред които германци, поляци, румънци и българи, са използвали различни юридически структури, офшорни или посреднически компании, за да купуват имоти в туристически и гранични райони. Според тези данни подобни практики понякога са били използвани за избягване на деклариране и данъчно облагане – въпрос, който също е в обхвата на текущите проверки.

На този фон гръцките власти засилват и програмите за насърчаване на заселването в обезлюдени селски райони. Държавата предоставя финансова помощ от 10 000 евро на семейства, които се преместят в села с население под 500 жители. Ако избраното населено място е с над 500 жители, помощта е 6000 евро, като за всяко непълнолетно дете се изплащат допълнително по 1000 евро.

Програмата първоначално е въведена в района на Еврос, в близост до българската граница, а впоследствие е разширена и в областите Драма, Флорина, Серес и Касториа. Право да кандидатстват имат и чужденци, които пребивават легално в Гърция.