Емисарите на Тръмп посетиха самолетоносача "Ейбрахам Линкълн"

Емисарите на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уинкоф и Джаред Къшнър, посетиха в събота американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" в Персийския залив. Визитата беше ден след преговорите между делегации на САЩ и на Иран в Оман относно иранската ядрена програма, предаде Франс прес, цитирана от БТА. СНИМКА: Ройтерс

Уиткоф постна съобщение за визитата в "Екс", в което казва, че заедно с Къшнър и с адмирал Брад Купър, ръководител на Централното командване на американските военноморски сили, са се срещнали "с храбрите моряци и морски пехотинци на борда на "Ейбрахам Линкълн", които гарантират сигурността на САЩ и защитават посланията за мир и за сила на президента Тръмп".

След разговорите вчера в Оман между делегациите на Иран и САЩ Тръмп ги определи като много добри дискусии. А иранският външен министър Абас Арагчи каза, че става дума за добро начало.

Според американския президент разговорите ще бъдат подновени в началото на следващата седмица.