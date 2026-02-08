Искат Манделсън да върне обезщетение заради връзките му с Епстийн

Бившият британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън, който беше и министър в правителството, когато лейбъристите бяха на власт преди повече от 15 години, е изправен пред искане да върне обезщетението, което е получил след отстраняването му от посланическия пост в САЩ, предаде ДПА.

Висшият член на Лейбъристката партия беше отстранен заради връзките му с покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн, но гневът в британския парламент се засили след публикуването на най-новите документи, които показват, че той е предавал секретна информация на неговия приятел, докато е бил министър в правителството.

Съюзниците на премиера Киър Стармър заявиха, че Манделсън трябва да върне финансираното от данъкоплатците обезщетение или да го дари на благотворителна организация.

Министерството на външните работи, Общността на нациите и развитието на Великобритания съобщи, че е започнало разследване „в светлината на новата информация, която е била разкрита".

Обезщетението, финансирано от британските данъкоплатци, което Манделсън е получил след отстраняването му през септември миналата година, може да е достигнало до 55 000 британски лири (75 000 долара) преди данъците и удръжките, съобщи британският в. „Сънди Таймс".

Стармър се бори за оцеляването си на фона на въпроси относно решението му да назначи Манделсън на поста посланик в САЩ.

Пълни подробности за обезщетението на Манделсън, след като бе отстранен едва седем месеца след назначаването му във Вашингтон, ще бъдат разкрити пред парламента на Великобритания, след като британските депутати подкрепиха искането за разкриване на документи, свързани със службата му в правителството.

Според в. „Сънди Таймс" сумата може да е между 38 750 и 55 000 британски лири (52 760 до 75 000 долара), като се има предвид, че лорд Манделсън е получавал най-високата заплата, докато е бил на дипломатическа служба - годишна заплата от 155 000 до 220 000 британски лири (211 040 до 299 540 долара), и е имал право на 3-месечно обезщетение, пише БТА.