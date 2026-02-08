КМГ: Китайският лидер отправи поздрави по случай Пролетния празник към военните ветерани

На 6 февруари Централната военна комисия проведе новогодишен спектакъл в чест на военните ветерани в Пекин. Генералният секретар на ЦК на ККП, председател на КНР и на Централната военна комисия Си Дзинпин присъства на представлението и отправи новогодишни пожелания към присъстващите ветерани от армията, както и към всички пенсионирани кадрови военни в Народоосвободителната армия.

С наближаването на Пролетния празник столицата Пекин все по-силно усеща празничното настроение и навсякъде цари хармонична атмосфера. Китайският театър беше изпълнен с радостен и тържествен дух, пише КМГ.

Си Дзинпин сърдечно разговаря с всички, размени поздрави и с внимание се поинтересува от тяхното здраве и битови условия. Ветераните заявиха, че ще продължат славните традиции и ще допринесат за отбелязването на стогодишнината от създаването на армията и за висококачественото напредване на модернизацията на националната отбрана и армията.