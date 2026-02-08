КМГ: „Увертюра към Пролетния фестивал“ се проведе в централата на Африканския съюз

На 6 февруари в централата на Африканския съюз в Адис Абеба се състоя специалното събитие „Увертюра към Пролетния фестивал – Глобално гледане на Гала концерта за Пролетния фестивал".

Събитието бе организирано съвместно от Китайската медийна група, Комисията на Африканския съюз и Китайската мисия към Африканския съюз. Около 400 гости, включително дипломати, представители на медии, културни институции, китайски предприятия и студенти от Института Конфуций, присъстваха на проявата, пише КМГ.

В своето видео приветствие зам.-ръководителят на Отдела за публичност на ЦК на ККП и директор на КМГ Шън Хайсюн подчерта, че Пролетният фестивал е културен символ на китайската цивилизация с хилядолетна история и духовна връзка, която обединява китайците по целия свят. Като най-голямото годишно културно събитие в света по зрителска аудитория, Галата за Пролетния фестивал на КМГ се провежда вече 43 поредни години и се е утвърдила като „духовен Новогодишен празник", който намира отклик сред китайската общественост и приятелите на Китай в страната и чужбина. Тя служи и като важен прозорец за международната публика към традиционната култура и съвременните процеси в Китай.