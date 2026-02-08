ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Валутните резерви на Китай нарастват през януари

КМГ

СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Валутните резерви на Китай възлизат на 3,3991 трилиона щатски долара в края на януари 2026 г., което представлява увеличение с 41,2 милиарда долара - 1,23% спрямо края на декември миналата година, сочат официални данни, публикувани в събота.

Държавната администрация за валутен обмен отбеляза, че индексът на американския долар е спаднал през януари, докато цените на основните глобални финансови активи като цяло са се повишили под влияние на фискалната и паричната политика, както и на пазарните очаквания в големите икономики.

Комбинираните ефекти от конвертирането на валутния курс и промените в цените на активите са допринесли за увеличението на валутните резерви на Китай през месеца, посочи администрацията, цитирана от КМГ. 

Икономиката на Китай продължава да отбелязва стабилни и подобряващи се резултати, като устойчивостта на развитието се засилва допълнително, което осигурява солидна подкрепа в стремежа да се запази мащабът на валутните резерви основно стабилен.

СНИМКА: КМГ

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

