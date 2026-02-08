ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Украйна санкционира чуждестранни доставчици на компоненти за руски дронове и ракети

Володимир Зеленски СНИМКА: Ройтерс

Украинският президент Володимир Зеленски обяви днес, че налага санкции на някои чуждестранни производители на компоненти за руски дронове и ракети, които се използват срещу Украйна, предадоха Укринформ и Ройтерс.

„Производството на това оръжие би било невъзможно без критично важни компоненти от чуждестранни производители, които руснаците продължават да получават, заобикаляйки санкциите“, написа Зеленски в социалната платформа "Екс", цитиран от БТА. 

„Въвеждаме нови санкции именно срещу такива компании - доставчици на компоненти, както и производители на ракети и дронове. Подписах съответните решения“, съобщи президентът на Украйна.

