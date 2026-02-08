"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Започна гласуването на втория тур на президентските избори в Португалия, предаде Франс прес.

На изборите един срещу друг се изправят социалистът Антонио Жозе Сегуро, който е изявен фаворит, и лидерът на крайната десница Андре Вентура.

След кампания, силно затруднена заради лошото време, което засегна страната през последните две седмици, избирателните секции отвориха в 8:00 ч. местно време (10:00 ч. българско) за 11 милиона избиратели в Португалия и в чужбина. Първите прогнозни резултати се очакват в 20:00 ч. местно време (22:00 ч. българско).

Въпреки подобряването на метеорологичните условия през изминалата нощ, поне 14 от най-засегнатите от бурите избирателни райони решиха да отложат с една седмица гласуването за близо 32 000 избиратели, пише БТА.

Опитният 63-годишен политик Сегуро, който през последното десетилетие се бе оттеглил от публичния живот, може да получи 67% от гласовете, сочи последното социологическо проучване, публикувано в сряда.

Социалистът спечели първия тур на изборите преди три седмици с 31,1% от гласовете и оттогава получи подкрепата на много политически личности от крайната левица, центъра и дори отдясно, но не и тази на премиера Луиш Монтенегро.

Лидерът на дясното правителство на малцинството Монтенегро, който в парламента разчита ту на социалистите, ту на крайната десница, отказа да даде подкрепата си на някой от кандидатите във втория тур след отпадането на кандидата, подкрепян от партията му.

Лидерът на крайната десница, 43-годишният депутат Вентура, вече премина на по-високо ниво, като се класира за втория тур с 23,5% от гласовете и затвърди изборния напредък на партията си ШЕГА, чието име в превод от португалски означава „Стига!", превърнала се в първа опозиционна сила след парламентарните избори през май миналата година.