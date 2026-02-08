Русия е превзела още две населени места в Източна Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руското министерство на отбраната съобщи днес, че през последното денонощие руските сили са установили контрол над още две населени места в Източна Украйна - селището Сидоровка в Сумска област и Глушковка в Харковска област, предадоха ТАСС и Ройтерс, позовавайки се на изявление на министерството.

„Подразделения от Северната група сили на Русия, в резултат на решителни действия, установиха контрол над населеното място Сидоровка в Сумска област. Подразделения от Западната група руски сили установиха контрол над населеното място Глушковка в Харковска област", се казва в изявлението на военното ведомство.

Ройтерс отбелязва, че не е в състояние да потвърди тази информация от бойното поле чрез независими източници, пише БТА.

Руските системи за противовъздушна отбрана свалиха през последното денонощие 27 ракети ХАЙМАРС (HIMARS) и 3 управляеми крилати ракети с голям обсег „Нептун" (Neptune) на въоръжените сили на Украйна, както и 42 украински дрона, съобщи още руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.