Изборите за президент решават дали Флик ще остане ...

Региони без граници
Валежите са увеличили три пъти дебита на река Марица край Одрин

Одрин СНИМКА: Архив

Дебитът на река Марица край Одрин е нараснал от от 384 до 1119 кубически метра в секунда от падналите валежи през последните два дни.

Дъждовете и топенето на снегове в България заедно с обилните дъждове в Одринско повишиха около три пъти дебита на реката в сравнение с предишните дни, съобщиха от областната дирекция по водите в Одрин.

Валежите са повишили дебита и на реките Арда и Тунджа, които захранват река Марица.

Тунджа е преляла от коритото си в района на село Сарайичи в Турция, но без опасност за околната среда и жилищни сгради, информира Хаберлер.

Според одринските власти увеличеният воден отток на реките Марица, Арда и Тунджа, които преминават през района на Одрин, в момента не представлява опасност, пише БТА.

„Компетентните ни органи са във връзка с българската страна, а нивата на речните води се наблюдават 24 часа в денонощието, в реално време и чрез онлайн достъп. Не се очаква увеличаването на нивото на водата при сливането на три реки в Одрин да създаде риск от наводнение", се посочва в писмено съобщение на валийството в Одрин.

