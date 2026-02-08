Двама мигранти са загинали в Гърция в района на река Марица

Двама мигранти са загинали на гръцка територия в района на град Дидимотихо в близост до границата с Турция по река Марица (Еврос), съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Става въпрос за мъже на възраст около 30-40 години с неизвестно засега гражданство.

Те са били откарани в болница малко след полунощ. Единият вече е бил мъртъв, а другият е имал признаци на живот, но въпреки усилията на лекарите не е било възможно да бъде спасен, пише БТА.

Засега причината за смъртта им не е известна. По сведения от болницата те са били открити в близост до реката, където температурите са особено ниски. Вероятно те са се опитали да пресекат Марица, за да влязат нелегално в Гърция. В момента нивото на водата в реката е много високо и достига около шест метра, течението е силно, а атмосферните условия в района са зимни.