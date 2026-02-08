ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Оана Цою: Румъния има стратегическа отговорност ка...

Четирима индийски студенти са ранени при нападение с нож в университет в руския град Уфа

1936
СНИМКА: Архив

Четирима индийски студени са били ранени при вчерашното нападение с нож в студентско общежитие на Башкирския държавен медицински университет в административния център на руската република Башкортостан - град Уфа, предаде Ройтерс, позовавайки се на индийското посолство в Москва и Следствения комитет на Русия.

"В Уфа е станал нещастен инцидент с нападение. Няколко души, сред които четирима индийски студенти, са били ранени", съобщи индийското посолство.

Руските следователи заявиха, че 15-годишен младеж е нападнал студентите с нож.

Няколко студенти в град Уфа, на около 1100 километра източно от Москва, както и полицейски служители, са били ранени при нападението в студентско общежитие, съобщиха следователите, пише БТА.

Следственият комитет на Русия съобщи, че е образувано наказателно производство за предполагаема небрежност от страна на служители, които са знаели за поведенческите проблеми на един от учениците, но не са предприели превантивни мерки.

СНИМКА: Архив

