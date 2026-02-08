Щефан Болингер призова Швейцария да създаде публичен регистър на банкери

Главният изпълнителен директор на швейцарската частна банка „Юлиус Бер" (Julius Baer) призова Швейцария да създаде публичен регистър на банкери, които са нарушили професионалните си задължения, с цел защита и възстановяване на репутацията на страната след срива на „Креди Сюис" (Credit Suisse), предаде Ройтерс.

В интервю за швейцарско-германския вестник „Нойе Цюрхер Цайтунг" ръководителят на базираната в Цюрих банка Щефан Болингер заяви, че регистрирането на участниците на финансовите пазари има ясни предимства. „Това предотвратява възможността недобросъвестни лица просто да преминат „на другата страна на улицата" и да продължат дейността си, сякаш нищо не се е случило", каза Болингер.

Той посочи, че САЩ, Великобритания, Хонконг и Сингапур вече разполагат с подобни системи и изрази мнение, че Швейцария би имала дългосрочна полза от въвеждането на такъв механизъм, пише БТА.

По думите му страната вече има система за проверка на добросъвестността на управленско равнище, но трябва да обмисли нейното разширяване по примера на други държави. Болингер подчерта необходимостта Швейцария да възстанови репутацията си след фалита на „Креди Сюис".

Попитан за спекулациите, че Ю Би Ес (UBS), най-голямата банка в Швейцария, може да премести централата си в САЩ, Болингер заяви, че „швейцарското" продължава да бъде знак за качество. По думите му да бъдеш швейцарска банка е предимство и за Ю Би Ес, особено в настоящите условия, като клиентите търсят стабилност и предсказуемост на фона на геополитическата несигурност.

Той допълни, че се наблюдава силна тенденция международни клиенти отново да предпочитат да държат средствата си в Швейцария. През ноември „Файненшъл Таймс" съобщи, че Ю Би Ес е водила разговори за преместване на централата си в САЩ, което банката отрече, като заяви, че възнамерява да продължи да оперира от Швейцария.

В понеделник „Юлиус Бер" отчете нетна печалба от 764 млн. швейцарски франка (988 млн. долара) за 2025 г., което представлява спад от 25 на сто спрямо 2024 г., но резултатът надхвърли очакванията на анализаторите в година, белязана от обезценки.