Управляващата партия в Япония се очаква да спечели голямо мнозинство на предсрочните избори

Либерално-демократическата партия (ЛДП) на японската министър-председателка Санае Такаичи ще спечели голямо мнозинство в Камарата на представителите (долната камара) на парламента, прогнозира японската обществена телевизия, въз основа на екзит пол, предаде Ройтерс.

В Япония днес се произведоха предсрочни парламентарни избори, свикани от Такаичи в опит да увеличи мнозинството си в долната парламентарна камара. Избирателните секции по-рано затвориха врати. Изборният ден продължи до 20:00 ч. местно време (13:00 ч. българско).

Либерално-демократическата партия на Такаичи ще спечели между 274 и 328 места в 465-местната Камара на представителите, което е значително над необходимите за мнозинство 233 места, сочат данните от екзитпола.

Първата жена премиер на Япония, свика предсрочни парламентарни избори, за да се възползва от високата си популярност, откакто беше избрана за лидер на управляващата партия в края на миналата година.

Избирателите бяха привлечени от нейния прям и трудолюбив образ, но националистическите ѝ нагласи и акцентът върху сигурността обтегнаха отношенията между Япония и Китай, а обещанията ѝ за намаляване на данъците разтърсиха финансовите пазари, пише БТА.