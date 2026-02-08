"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Чешкият премиер Андрей Бабиш се обяви за забрана на социалните мрежи за деца под 15 години. Дотук се стига на фона на все по-нарастващ брой на европейските страни, обмислящи подобно ограничение, предаде Ройтерс.

"Аз съм за, защото експертите, които познавам, казват, че това е ужасно вредно за подрастващите. Трябва да защитим нашите деца", каза Бабиш в редовно видеообръщение, публикувано днес на страниците му в социалните мрежи. Премиерът обаче не даде повече конкретика.

По-късно през деня първият вицепремиер в правителството Карел Хавличек каза в телевизионно токшоу в ефира на частния канал "Си Ен Ен Прима Нюз", че кабинетът сериозно обмисля подобна рестрикция. Ако властта реши да пристъпи към въвеждане на ограничението, тя още тази година ще внесе съответния законопроект за това в парламента, добави Хавличек.

Напоследък страни като Испания, Гърция, Великобритания и Франция обмислят затягане на режима за достъп до социалните мрежи, от съображения за предпазване на децата от потенциални вредни ефекти за тях, пише БТА.

Тази седмица Испания и Гърция станаха поредните страни, предложили използването на социални мрежи от подрастващите да бъде забранено. Това се случва на фона на цялостно втвърдяване на нагласите в Европа към социалните мрежи, които според някои са замислени така, че да водят към пристрастяване.

Мерките, обявени от испанския премиер Педро Санчес, предизвикаха остро недоволство от страна на Илон Мъск, милиардера собственик на платформата "Екс", известна преди като Туитър.

През декември Австралия стана първата страна в света, забранила социалните мрежи за лица под 16 години.

Оттогава правителства и регулатори по целия свят анализират последствията от прекарваното от децата време пред екраните за тяхното развитие и психика.