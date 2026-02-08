ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водата в Сливен вече е годна за пиене, замърсила с...

Двама загинаха, затрупани от лавина във френските Алпи

Френските Алпи

Двама скиори загинаха вчера следобед, след като бяха затрупани от лавина в Сен Веран, най-високото село във френските Алпи, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес.

Голяма снежна маса се спуснала по северния склон на връх Лонже, който се издига на 3146 метра надморска височина, заяви пред AФП прокурорката на префектура Гап – Марион Лозашмьор, потвърждавайки информацията на местния вестник "Дофин либере", пише БТА.

Двамата мъже, на възраст около 30 години, са били част от група от четирима скиори, които са карали ски извън пистите без водач, добави прокурорката. Другите двама скиори от групата са невредими, посочи тя.

Повече от двадесет скиори загинаха тази година затрупани от лавини, спуснали се в различни планински масиви в Алпите – в Австрия, Франция и Швейцария, припомня АФП.

