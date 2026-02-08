ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водата в Сливен вече е годна за пиене, замърсила с...

Времето София 11° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22248209 www.24chasa.bg

Путин благодари на президента на ОАЕ

2560
Владимир Путин Снимка: КАДЪР: Първи канал

Руският президент Владимир Путин благодари на президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед ал Нахаян за помощта при задържането на мъж, заподозрян за стрелбата в петък срещу висшия служител от военното разузнаване генерал-лейтенант Владимир Алексеев, предаде Ройтерс, позовавайки се на говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Руски гражданин, роден в Украйна, е екстрадиран в Москва от Дубай по подозрения за участие в опита за покушение срещу генерал-лейтенант Алексеев, заместник-началник на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Русия.

По-рано днес Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи, че предполагаемият съучастник и пряк извършител на опита за покушение срещу висшия служител от военното разузнаване е бил задържан в Дубай и екстрадиран в Русия.

Владимир Путин

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)