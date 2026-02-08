Путин благодари на президента на ОАЕ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин благодари на президента на Обединените арабски емирства (ОАЕ) шейх Мохамед бин Зайед ал Нахаян за помощта при задържането на мъж, заподозрян за стрелбата в петък срещу висшия служител от военното разузнаване генерал-лейтенант Владимир Алексеев, предаде Ройтерс, позовавайки се на говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.

Руски гражданин, роден в Украйна, е екстрадиран в Москва от Дубай по подозрения за участие в опита за покушение срещу генерал-лейтенант Алексеев, заместник-началник на Главното разузнавателно управление (ГРУ) на Русия.

По-рано днес Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи, че предполагаемият съучастник и пряк извършител на опита за покушение срещу висшия служител от военното разузнаване е бил задържан в Дубай и екстрадиран в Русия.