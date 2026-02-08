ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Водата в Сливен вече е годна за пиене, замърсила с...

Български шофьор беше осъден на затвор за тежка катастрофа с 3 жертви в Гърция през август

Снимка: Pixabay

Български водач на товарен автомобил беше осъден на шест години и единадесет месеца затвор за тежката катастрофа на пункт за плащане на тол такси край град Комотини, Северна Гърция, на 18 август миналата година, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

В катастрофата загинаха трима души, двама мъже и една жена. Още четирима души бяха ранени.

Сблъсъкът миналото лято стана на пункт за плащане на пътни такси, когато товарният автомобил, управляван от българския шофьор, се сблъска с висока скорост със спрели от дясната страна на пътното платно автомобили, като в резултат автомобилът на жертвите се запали, пише БТА.

Първоначално българинът беше заплашен с присъда дори от доживотен затвор, но съдът е приел смекчаващи вината обстоятелства, както и предложението на прокуратурата да го освободи от най-тежкото обвинение, защото е преценил, че поведението му не отговаря на строгите дефиниции за опасно шофиране и става въпрос за причиняване на пътнотранспортно произшествие по небрежност.

На заседанието защитата на шофьора е поддържала тезата, че отговорността не е само негова, защото автомобилът на жертвите е препречил лентата му внезапно, което е ограничило възможностите му за реакция.

След произнасянето на присъдата и до разглеждането на случая на втора инстанция българския гражданин е бил върнат в затвора.

