Водата в Сливен вече е годна за пиене, замърсила с...

Пожар избухна в мемориала за жертвите на пожара в Кран Монтана

Линейки и пожарни пред бара в Кран Монтана Кадър: Екс

Пожар избухна тази сутрин в мемориала за жертвите на пожара в новогодишната нощ в швейцарския ски курорт Кран Монтана, предаде ДПА.

Противопожарната служба бързо загаси пламъците в ранните часове на днешния ден, съобщи полицията в кратко съобщение в "Екс". В ход е разследване на причините за пожара.

На мястото е издигната бяла палатка, в която е разположен временен мемориал, където посетителите са оставили стотици свещи, цветя, писма и плюшени мечета.

Те почитат паметта на 41-мата души, които загинаха в пожара по време на новогодишните празненства в бар "Констеласион".

Около 80 души, предимно млади хора, бяха ранени, някои от тях сериозно. Много от тях все още са в интензивно отделение с тежки изгаряния и респираторни проблеми повече от пет седмици след трагедията, пише БТА.

