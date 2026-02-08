Японската министър-председателка обеща отговорна бюджетна политика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Японската министър-председателка Санае Такаичи обеща да води "отговорна" бюджетна политика след парламентарните избори, които според първите прогнози на японските медии ще позволят на нейната партия да си възвърне абсолютното мнозинство в долната камара на парламента, предаде Франс прес.

"Ние постоянно подчертаваме важността на една отговорна и проактивна бюджетна политика", заяви Такаичи по телевизията, като добави, че иска да "изгради силна и устойчива икономика".

Нейните заявки преди изборите предизвикаха смут на пазарите и скок в доходността на японските държавни облигации, отбелязва АФП.

Управляващата коалиция в Япония се очаква да спечели две трети от местата в долната камара на парламента, съобщи японската обществена телевизия, цитирана от Ройтерс.

Най-влиятелното бизнес лоби в Япония приветства изборния резултат на управляващата Либерално-демократическа партия, който ѝ осигури мнозинство в Камарата на представителите след днешните парламентарни избори, посочва Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Йошинобу Цуцуи, председател на Японската бизнес федерация, призова правителството на премиера Санае Такаичи да "прояви силно лидерство, основано на дълбокото доверие на народа, за да реализира бързо и по устойчив начин важни политически мерки".

В изявление ръководителят на бизнес групата, известна като "Кейданрен", заяви, че Такаичи е изправена пред редица предизвикателства, включително всеобхватни реформи на данъчната, финансовата и социалноосигурителната система.