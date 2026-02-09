Тръмп събира за първи път Съвета за мир на 19 февруари, ще набира средства за възстановяването на Газа (Обзор)

Белият дом очаква активно участие за срещата, която ще се проведе във Вашингтон

Доналд Тръмп планира да свика първото заседание на своя Съвет за мир този месец във Вашингтон, за да набере средства за възстановяването на Газа, съобщиха западни издания.

Срещата ще бъде на 19 февруари и ще включва поне двама световни лидери, които приеха поканата на американския лидер през януари да се присъединят към борда на организацията. В него ще бъдат включени и членове на изпълнителен комитет за Газа, който ще контролира спецификата на управлението, сигурността и реконструкцията на територията, съобщиха двама служители от администрацията на Белия дом. Българският дипломат и бивш външен министър Николай Младенов е върховен представител за Газа.

Според официалните лица, пожелали анонимност,

не е още ясно

колко лидери ще

приемат поканата

на американския президент, тъй като срещата все още не е официално обявена и подробностите за дневния ѝ ред все още се уточняват. Един служител заяви, че администрацията очаква “активно” участие.

Копие от поканата, изпратена късно в петък до потенциалните участници, гласи, че срещата ще се проведе в Американския институт за мир, който Тръмп преименува на свое име.

Длъжностни лица, запознати с подготовката, потвърдиха, че срещата ще служи като централен форум за набиране на средства за възстановяването на Газа и установяване на оперативната рамка на съвета.

В неделя не беше ясно дали България ще има представител на срещата на 19 февруари. Премиерът в оставка Росен Желязков подписа документа за присъединяването на страната ни към организацията по време на церемонията по нейното учредяване в края на януари в Давос. По-късно обаче стана ясно, че ратификацията за членството ни ще бъде оставена на новото Народно събрание.

Създаването на Съвета за мир разкри дълбоки разделения сред съюзниците на САЩ, особено в Европа, където няколко държави, включително Франция и други, отказаха да участват. Критици и анализатори твърдят, че инициативата отразява дългогодишния скептицизъм на Тръмп към традиционните многостранни институции и желанието му да промени глобалната дипломатическа рамка.

Съгласно устава на борда

Тръмп ще бъде

председател

и ще има право на вето върху определени решения, което подчертава централната му роля в ръководенето на дейностите на организацията. Според устава страните, които искат постоянно членство, трябва да внесат 1 милиард долара, което установява висок финансов праг, който би могъл да оформи състава и влиянието на борда.

Въпреки скептицизма на някои страни 27 държави вече са се присъединили към организацията, включително Аржентина, Унгария, Индонезия, Пакистан, Саудитска Арабия, Турция, Обединените арабски емирства и Катар.

Унгарският премиер Виктор

Орбан публично

потвърди, че

планира да

присъства

на срещата във Вашингтон, като заяви пред поддръжниците си на предизборно събитие: “След две седмици ще се срещнем отново във Вашингтон”, визирайки Тръмп, “защото Съветът за мир, органът за мир, ще проведе учредителното си заседание”.

Предстоящата среща ще се проведе в момент, когато администрацията на Тръмп работи за ускоряване на втората фаза от мирния си план за Газа и за получаване на подкрепа за нейното възстановяване. САЩ обявиха началото на следващата фаза от плана за прекратяване на огъня в Газа в средата на януари, но не са предоставили конкретни планове за това как смятат да се справят с един от най-трудните въпроси: демилитаризацията на “Хамас”.

