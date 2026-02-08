Супермоделът Наоми Кембъл е съдействала на Джефри Епстийн да се опита да си купи луксозен апартамент близо до Кремъл, съобщи в. “Дейли мейл”. През 2009-а, година след като Епстийн е осъден за подстрекаване на непълнолетно лице към проституция, той препраща подробности за огромен двуетажен апартамент на бившия британски посланик във Вашингтон Питър Манделсън.

В отговор на писмото до Епстийн Манделсън е предложил да поиска мнението на руския олигарх Олег Дерипаска за мезонета, казвайки: “Олег има страхотна жена... която се грижи за редица неща вместо него, включително имоти. Да ѝ го изпратя ли за преглед и оглед?”. По това време Манделсън е бил министър на бизнеса в лейбъристкото правителство на Гордън Браун.

Имейли показват, че сътрудник на руския милиардер в областта на недвижимите имоти Владислав Доронин е изпратил имейл на Епстийн с подробности за имот в една от двете кули на “Капитал Сити”, на 4 км от Кремъл.

По това време Доронин е бил във връзка със супермодела Наоми Кембъл, която, изглежда, е инициирала контакта между Capital Group, строителната фирма на приятеля ѝ, и Епстийн. На 27 октомври 2009 г. личната асистентка на Доронин изпраща имейл на Епстийн, в който казва, че “по молба на Наоми” му изпраща линк към уебсайта на компанията за недвижими имоти, който включва информация за луксозни апартаменти.

“Досиетата Епстийн” разкриват и степента на приятелство между Кембъл и педофила както преди, така и след осъждането му през 2008 г.

Имейлите показват, че супермоделът многократно го е канила на модни партита на известни личности, както и на партито за 40-ия си рожден ден в Кан, организирано от Доронин.

