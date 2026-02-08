Увеличават с 40% заплатите на държавните служители в Северна Македония

Министър-председателят на Северна Македония Християн Мицкоски обяви днес, че правителството е постигнало споразумение с национално представителните синдикати за увеличение на заплатите на около 11 хиляди държавни служители с почти 40 процента до 2028 г., съобщи МИА.

Мицкоски обяви договореностите след среща с представители на синдикатите в сградата на правителството в Скопие.

„Това е по-широк пакет, в който ще бъдат обхванати, наред със служителите в съдилищата и прокуратурата, около 11 000 служители", каза той и припомни, че подобни споразумения правителството като най-голям работодател в страната вече има със служителите в сферите на образованието, здравеопазването и други институции.

Премиерът на Северна Македония определи днешното споразумение като „исторически момент", защото досега не е имало подобен план за увеличаване на трудовите възнаграждения, с който те да достигнат достойно равнище, пише БТА.