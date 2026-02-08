Глоби за националния превозвач на Израел заради скъпи самолетни билети по време на войната в Газа

Израелският антимонополен орган обяви, че ще наложи глоба от 121 милиона шекела (39 милиона долара) на националния превозвач Ел Ал (Ел Ал) за налагане на "прекомерни и несправедливи цени" на самолетни билети по време на войната в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

Според разследването, което обхваща периода от 7 октомври 2023 г. до май 2024 г., Ел Ал е оперирал като монополист на 38 от общо 53 маршрута, включително до Ню Йорк, Лондон, Париж, Банкок и други големи градове в Съединените щати, Европа и Азия. Цените на билетите са се увеличили средно с 16 на сто, като в някои случаи покачването е било до 31 на сто.

Антимонополната комисия посочва, че след като повечето чуждестранни авиокомпании преустановиха полетите, Ел Ал е "задържал пазарна сила", което е довело до значителни увеличения на цените.

В официално изявление Ел Ал заяви, че дори да се приеме позицията на антимонополната комисия, според която средното увеличение на цените по време на войната е било 16 на сто, те считат тази данни са "неправилни". От авиопревозвача твърдят още, че няма прецедент за определянето на такова увеличение като "прекомерно ценообразуване".

„Ел Ал ще представи пълната си позиция на бъдещо съдебно заседание и в съответните юридически формати, като е уверена, че нейното становище ще бъде прието", се добавя в изявлението.

Антимонополната комисия отбеляза, че въпреки възстановяването на някои чуждестранни авиокомпании на техните полети, цените на билетите не са спаднали. Много пътници предпочитали да купуват билети от Ел Ал, за да избегнат възможни отмяна на полети от други компании.

Антимонополната комисия подчерта, че установяването на "прекомерно ценообразуване" е изключително рядко и се използва с голямо внимание от другите подобни органи по света, предава БТА.

През 2024 г. Ел Ал отчита почти петкратно увеличение на нетната си печалба, достигайки рекордните 545 милиона долара, като много пътници обвиняват компанията за ценови манипулации. За първите девет месеца на 2025 г. авиокомпанията е спечелила 364,1 милиона долара.

Въпреки конкуренцията от по-малките израелски авиокомпании "Акриа" (Arkia) и "Изреър" (Israir), които също продължиха да оперират по време на конфликта, Ел Ал остава основният избор за пътуващите поради опасения от анулирани полети и нестабилност в международния въздушен транспорт.