Шефът на кабинета на Стармър подаде оставка заради скандала с Епстийн

Началникът на канцеларията на британският министър-председател Киър Стармър – Морган Максуийни – подаде оставка, предаде Ройтерс. Това се случва на фона на засиления натиск върху Стармър заради решението му да назначи Питър Манделсън за посланик в САЩ, съобщава БТА.

Стармър е изправен най-голямата според мнозина криза, откакто дойде на власт преди 18 месеца мандат, заради решението си да изпрати Манделсън във Вашингтон през 2024 г., след като документи разкриха близките отношения на Манделсън с покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Максуийни, най-близкият съветник на Стармър и смятан за една от основните фигури за успеха му на парламентарните избори във Великобритания през юли 2024 г., заяви, че е бил тясно свързан с назначаването на Манделсън.

"Решението да се назначи Питър Манделсън беше погрешно. Той нанесе щети на нашата партия, на нашата страна и на доверието в самата политика", посочи Максуийни в изявление, публикувано в платформата "Екс" от политически кореспонденти.

"Когато ме попитаха аз посъветвах министър-председателя да направи това назначение и поемам пълна отговорност за този съвет", подчерта той.