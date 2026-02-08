ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Тайландският премиер обяви победа на парламентарни...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22249077 www.24chasa.bg

Шефът на кабинета на Стармър подаде оставка заради скандала с Епстийн

3016
Джефри Епстийн КАДЪР: Ютуб/Michael Franzese

Началникът на канцеларията на британският министър-председател Киър Стармър – Морган Максуийни – подаде оставка, предаде Ройтерс. Това се случва на фона на засиления натиск върху Стармър заради решението му да назначи Питър Манделсън за посланик в САЩ, съобщава БТА.

Стармър е изправен най-голямата според мнозина криза, откакто дойде на власт преди 18 месеца мандат, заради решението си да изпрати Манделсън във Вашингтон през 2024 г., след като документи разкриха близките отношения на Манделсън с покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Максуийни, най-близкият съветник на Стармър и смятан за една от основните фигури за успеха му на парламентарните избори във Великобритания през юли 2024 г., заяви, че е бил тясно свързан с назначаването на Манделсън.

"Решението да се назначи Питър Манделсън беше погрешно. Той нанесе щети на нашата партия, на нашата страна и на доверието в самата политика", посочи Максуийни в изявление, публикувано в платформата "Екс" от политически кореспонденти.

"Когато ме попитаха аз посъветвах министър-председателя да направи това назначение и поемам пълна отговорност за този съвет", подчерта той.

Джефри Епстийн КАДЪР: Ютуб/Michael Franzese

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)