Виктор Орбан нарече Украйна "враг" в предизборна реч

Унгарският премиер Виктор Орбан нарече нападнатата от Русия Украйна "враг" на неговата страна, предаде ДПА.

"Украинците трябва да спрат постоянно да искат в Брюксел Унгария да бъде откъсната от евтината руска енергия", каза десният популист в предизборна реч в западния унгарски град Сомбатхей. "Докато Украйна не спре да го прави, тя е наш враг", добави той, цитиран от унгарската държавна осведомителна агенция МТИ.

Орбан е смятан за най-близкия съюзник на руския президент Владимир Путин в ЕС, а страната му е силно зависима от руските доставки на петрол и газ. За разлика от другите страни от Съюза Унгария на Орбан не предприе никакви сериозни усилия да се освободи от зависимостта си от руската енергия.

В Унгария на 12 април ще се произведат редовни парламентарни избори. За пръв път откакто преди 16 години Орбан дойде на власт, той е изправен пред силен съперник.

От повече от година Партията на уважението и свободата, по-известна като партия ТИСА, оглавявана от консерватора Петер Мадяр, води с убедителна преднина пред управляващата ФИДЕС на Орбан в социологическите проучвания, предава БТА.