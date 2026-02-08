Румъния и Гърция са получили покани за първото заседание на Съвета за мир на 19 февруари

Румънският президент Никушор Дан и гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис са получили покани за участие в първото заседание на учредения от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир на 19 февруари, съобщават румънски и гръцки медии.

За поканата съобщи в публикация във Фейсбук самият Никушор Дан. Като приветства усилията на американското правителство за насърчаване на мира, той припомня, че още при поканата за присъединяване към Съвета за мир миналия месец Румъния е започнала консултации със САЩ, "за да изясни до каква степен някои разпоредби от Устава на Съвета за мир могат да бъдат преразгледани или тълкувани, така че да бъдат напълно съвместими с международните задължения, вече поети от румънската държава".

Румънският президент посочва, че решението за участието на Румъния в заседанието на 19 февруари ще бъде взето след дискусии с американската страна за формата на срещата по отношение на страни като Румъния, които понастоящем не са членове на Съвета, но желаят да се присъединят при условието за преразглеждане на устава.

Покана за участие е получил и премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ.

В съобщението се казва, че срещата, за която е отправена поканата, ще бъде посветена на реализирането на втория етап от мирния план за възстановяване на ивицата Газа.

Гръцки правителствени източници са потвърдили получаването на поканата и са заявили, че в момента ѝ се прави оценка.

Румъния и Гърция не се присъединиха към Съвета за мир под патронажа на САЩ, който беше учреден на 22 януари в Давос.