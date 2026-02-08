САЩ поздравиха Санае Такаичи за изборната победа, Вашингтон я нарече "чудесен съюзник"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Американският министър на финансите Скот Бесънт поздрави японския премиер Санае Такаичи и я нарече "чудесен съюзник", а поводът за думите му бе внушителната победа на Такаичи на днешните парламентарни избори. В изказването си финансист номер едно на САЩ изрично изтъкна подкрепата на президента Доналд Тръмп за японския лидер, предаде Ройтерс.

"Тя е чудесен съюзник и е в прекрасни отношения с президента", каза Бесънт в интервю за "Фокс нюз", цитирано от БТА. - А когато Япония е силна и САЩ са силни в Азия."

На 5 февруари в навечерието на изборите Тръмп изрази чрез публикация в социалната си мрежа "Трут Сошъл" пълната си подкрепа за Такаичи.

"Министър-председателят Такаичи е човек, който заслужава силно признание за работата, която тя и коалицията ѝ вършат", написа лидерът на САЩ.

Тайванският президент Уилям Лай също поздрави японския премиер за победата ѝ. Лай отбеляза, че очаква с нетърпение двамата с Такаичи да работят заедно за преодоляване на регионалните предизвикателства и в полза на мира и благополучието на Индийско-тихоокеанския регион.

"И нека Вашата победа донесе по-благоденстващо и сигурно бъдеще на Япония и нейните партньори в регионa", написа тайванският лидер в профила си в Екс.

Япония е в изострени отношения с Китай, след като Такаичи каза, че Токио може да се намеси военно, ако Пекин предприеме нападение срещу Тайван, самоуправляващия се остров, смятан от китайското ръководство за отцепническа провинция. Изявлението подразни неистово Китай, който предприе остри ответни икономически и дипломатически ходове.

Такаичи иска да укрепи въоръжените сили, включително чрез увеличаване на разходите за отбрана, което би удовлетворило Тръмп, който настоява Токио да отделя повече средства по това перо.

Ако Токио харчи повече за отбрана това би могло да наклони в полза на Вашингтон везните в надпреварата с Пекин за военно надмощие в региона.