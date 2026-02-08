ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иранският Нобелов лауреат за мир Наргес Мухамади получи още години затвор

Наргес Мохамади КАДЪР: Ютуб/ABC News (Australia)

Иранският Нобелов лауреат за мир Наргес Мохамади беше осъдена на още няколко години затвор, съобщи адвокатът ѝ, цитиран от агенциите.

Мохамади, която е известен правозащитник, обяви новината за присъдата си от затвора в североизточния град Мешхед (Машхад), където е държана, написа в Екс адвокатът ѝ Мостафа Нили.

Засега няма официално съобщение от иранските власти за присъдата.

Мохамади, която получи Нобеловата награда за мир през 2023 г., е осъдена на още шест години затвор за конспиративна и още година и половина за пропагандна дейност, посочи правният ѝ защитник.

Наложено ѝ е и допълнително наказание забрана да напуска Иран за срок от две години и да бъде изселена от малкия град Хосф.

Мохамади преди това имаше неколкогодишна присъда. Нили написа, че предвид здравословното ѝ състояние очаква Мохамади да бъде пусната под гаранция.

Преди три дни тя бе откарана в клиника заради влошено физическо състояние и след това беше върната зад решетките.

Активистката беше арестувана на погребение в Мешхед в началото на декември, около две седмици преди да избухне поредната вълна на протести в Иран. Преди това тя изтърпяваше условна присъда от около една година

