Приходите на Суецкия канал са скочили с 24,5% за последните 3 месеца

Суецкият канал отбелязва 24,5 процента увеличение на приходите, девет процента увеличение на корабния трафик и 24,2 процента увеличение на товарния тонаж през последното тримесечие на 2025 г., което показва частично възстановяване след труден период, каза председателят на Управлението на Суецкия канал Осама Рабие. Постъпленията през януари т.г. са скочили с 18 процента в сравнение със същия месец през 2025 г.

Подобрението идва след постепенно отслабване на регионалното напрежение и подновено доверие сред корабните линии, отбеляза той. По думите му 2024 г. е била „година на изпитание" за Канала на фона на събитията, започнали в края на 2023 г., пише БТА.

Рабие участва 15-та международна конференция за морски транспорт и логистика, организирана от Арабската академия за наука, технологии и морски транспорт под надслов „Интелигентни и устойчиви логистични коридори: Порталът към бъдещето на зелената глобална търговия".

Събитието, на която присъстваха египетският министър на промишлеността и транспорта Камел ал Уазир и висши регионални и международни служители, се фокусира върху глобалните промени на морския транспорт, включително развитието на зелени логистични коридори, използването на изкуствен интелект и интернет на нещата за намаляване на въглеродните емисии и начините за укрепване на веригите за доставки срещу бъдещи шокове.

Глобалното корабоплаване беше силно нарушено след октомври 2023 г., когато ключови превозвачи отклониха корабите си от канала на фона на атаките на йеменските бунтовници хуси срещу търговски кораби в Червено море в знак на подкрепа за радикалното палестинско движение "Хамас" в конфликта му с Израел. Египетските власти обявиха, че намаляването на трафика през морската артерия е довело до загуби в размер на около седем милиарда долара.

Суецкият канал, който е най-късият маршрут по вода между Европа и Азия и през който обичайно минава около 12 процента от глобалната търговия, е ключов източник на чуждестранна валута за Египет.