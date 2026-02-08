Освободиха от затвора съюзник на опозиционната венецуелска лидерка

Венецуелски опозиционен лидер, близък до лауреата на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо, днес беше освободен от затвора – месец, след обявеното освобождаване на затворници от временния президент на страната Делси Родригес, написа сина на освободения в социалните мрежи, цитиран от Франс прес.

„Обявявам, че баща ми, Хуан Пабло Гуанипа, беше освободен преди няколко минути. След повече от осем месеца несправедливо лишаване от свобода и над година и половина раздяла, цялото ни семейство скоро ще може отново да се прегърне", написа Рамон Гуанипа в социалната мрежа „Екс", цитиран от БТА.