ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Освободиха 11 политически затворници във Венецуела...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22250436 www.24chasa.bg

Най-малко петима загинали при срутване на сграда в Ливан

1636
СНИМКА: Архив

Най-малко петима души загинаха при срутването на сграда в Триполи, Северен Ливан, а спасителите продължават да издирват оцелели при втория подобен инцидент през последните няколко седмици, предаде Франс прес, позовавайки се на ливанската агенция АНИ.

Старата сграда е била разположена в квартал Баб ал Табане - социално уязвим район, където силите за сигурност евакуираха съседни сгради с предпазна цел, съобщи АНИ, цитирана от БТА.

„До момента са спасени осем души", добави агенцията и уточни, че петима други, включително дете и възрастна жена, са намерени мъртви.

Ръководителят на службата за гражданска защита Имад Хрейш каза пред местните медии, че сградата е била от два блока, всеки с по шест апартамента.

Ливанският президент Жозеф Аун нареди мобилизация на всички служби за сигурност, за да се осигури „подслон на жителите на сградата и на хората от съседните сгради", които са евакуирани, обяви канцеларията му в изявление.

В края на януари друга сграда се срути в Триполи, при което загинаха няколко души, припомня АФП.

СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)