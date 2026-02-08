Освободиха 11 политически затворници във Венецуела, включително приближен на Мачадо

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Венецуелската правозащитна група „Форо Пенал" днес съобщи, че властите са освободили 11 политически затворници и че проверява за допълнителни случаи, докато временното правителство продължава да освобождава затворници под натиска на САЩ, предаде Ройтерс.

Правозащитната организация вече е потвърдила освобождаването на 383 затворници, след като „правителството обяви нова вълна на политически помилвания на затворници на 8 януари".

Сред освободените днес е и Хуан Пабло Гуанипа - близък съюзник на венецуелката опозиционна лидерка и носителка на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо, който бе държан в център за задържане в столицата Каракас.

„Днес бяхме освободени", каза Гуанипа във видео, публикувано в социалната мрежа „Екс". „Има много за обсъждане за настоящето и бъдещето на Венецуела, винаги с истината на преден план", добави той.

Гуанипа беше задържан в края на май и обвинен от вътрешния министър Диосадо Кабельо за участие в предполагаема „терористична група", която планирала заговор за бойкот на парламентарните избори, произведени по-късно същия месец. Братът на Гуанипа – Томас, отхвърли обвиненията и заяви, че целта на ареста е бил с цел неговото заглушаване.

Освобождаването на Хуан Пабло Гуанипа дойде след натиск върху правителството на временния президент Делси Родригес за освобождаване на всички хора, чието задържане преди месеци или години техните семейства или неправителствени организации са свързали с политическите им убеждения.

Междувременно друг венецуелски опозиционен лидер – Едмундо Гонсалес Урутия, който живее в изгнание в Испания, днес настоя за „незабавно освобождаване" на всички политически затворници, след като изрази задоволство от пускането на свобода на Гуанипа.

„Тези освобождавания не са синоними на пълна и цялостна свобода. Докато съдебните производства остават отворени и рестриктивните мерки, заплахи или наблюдение остават, преследването продължава", добави той в публикация в социалната мрежа „Екс", цитиран от БТА.