Вучич дойде в Нови Сад за първи път след падането на козирката, пие вино и яде сандвичи

Сръбският президент Александър Вучич за първи път посети Нови Сад след 15 месеца масови протести срещу режима му, започнали след трагедията на жп гарата, при която загинаха 16 души.

Посещението не беше официално обявено. Вучич съобщи за него чрез профилите си в Instagram, където публикува снимки и видеа - от бързо хранене с лидера на Сръбската прогресивна партия Милош Вучевич, участие в „Събора на родните места", както и посещение на Петроварадинската крепост заедно с партийни и местни представители.

Студентите, които блокират Философския факултет на Университета в Нови Сад, реагираха на посещението на Вучич, съобщава БГНЕС.

„Вучич дойде в Нови Сад за първи път след падането на козирката. Не заради истината, а заради сандвичите", написаха студентите в публикация в социалната мрежа X.

На една от публикуваните снимки Вучич написа: „На Петроварадинската крепост..., с чаша домашно пино гри, обсъждаме световната политика и кроим планове за ускореното развитие на Нови Сад."

Последното му присъствие в Нови Сад беше на 5 ноември 2024 г., в деня на първия масов протест, белязан от сблъсъци с полицията и щети по сградата на общината. Оттогава протестите, водени основно от студенти, се разраснаха в цялата страна с искания за извънредни избори и търсене на отговорност за системната корупция.

Вучич отхвърля отговорността и досега не е провел обещания от него контрамитинг на управляващата партия в Нови Сад