Освободиха 8-месечната Амалия, която ICЕ държа в център за имигранти без медицински грижи

2144
Протест срещу ICE в САЩ. СНИМКА: РОЙТЕРС

Освободиха осемнадесетмесечната Амалия, която от седмици бе задържана в център от  ICЕ -американските имиграционни власти. На момиченцето дори бяха отказани медицински грижи след хоспитализация със животозастрашаващо респираторно заболяване. Това става ясно от иск предявен във федерален съд в щата Тексас, съобщиха Ройтерс и БТА.

Бебето, посочено в иска с името "Амалия" е било освободено от имиграционните власти, след като родителите му подали иск в петък. И родителите, които също са били задържани, са били освободени. Искът е бил за освобождаването и на тримата от център за задържане.

Семейството е било задържано по време на проверка на имиграционни служители на 11 декември и държано в център в Дили, Тексас, става ясно от иска. Бебето Амалия е било хоспитализирано от 18 до 28 януари и се е върнало в центъра в Дили в разгара на епидемия от дребна шарка.

"Бебето Амалия никога не е трябвало да бъде задържано. То за малко да умре в Дили", каза адвокатката на семейството.

Американското министерство на вътрешната сигурност засега не е отговорило на запитванията на Ройтерс за коментар по темата.

Протест срещу ICE в САЩ. СНИМКА: РОЙТЕРС

