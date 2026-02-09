Около 180 палестинци са преминали границата на Газа с Египет за седмица

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Около 180 палестинци са напуснали обсадената от Израел ивица Газа след повторното отваряне на границата с Египет на 2 февруари, предаде днес Франс прес, позовавайки се на местните власти в анклава, пише БТА.

Израел се съгласи да отвори граничния пункт Рафах – единствения изход от Газа, който не минава през Израел, който беше затворен от май 2024 г., като ограничи преминаването само за жители на Газа и при много строги условия.

Между понеделник и четвъртък 135 души, повечето от тях хора, нуждаещи се от медицинско лечение и техните придружители, получиха разрешение от Израел да напуснат Газа през граничния пункт Рафах, а други 88 се върнаха от Египет преди пунктът да бъде затворен в петък и събота за уикенда, съобщи пресслужбата на правителството в Газа, управлявано от „Хамас".

„Официалните данни за преминаването през граничен пункт Рафах между понеделник, 2 февруари, и четвъртък, 5 февруари, показват сериозни ограничения на движението", каза пред АФП началникът на пресслужбата Исмаел ал Тауабте.

Отварянето на граничния пункт позволи днес още 44 палестинци да пресекат границата, включително „19 пациенти и техните придружители", каза директорът на болница „Аш Шифа" в град Газа Мохамед Абу Салмия.

С това общия им брой след повторното отваряне на пункта в началото на седмицата достигна 179 души.

Според Мохамед Абу Салмия, около „20 000 пациенти, включително 4 500 деца", в момента имат „спешна нужда от медицинска помощ" в територията, опустошена от две години война.

ООН и хуманитарните организации от месеци призовават за пълно отваряне на границата с Египет, като част от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната между Израел и „Хамас", за да бъде позволена доставката на хуманитарна помощ.