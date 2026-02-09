Одеса е атакувана с дронове, в града са чути взривове

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Одеса е атакувана с дронове от акваторията на Черно море, в града отекнаха взривове, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм, пише БТА.

Близо 20 дрона се движат откъм морето във всички райони на града, информират местните канали в приложението.

Въздушната тревога бе обявена в 00:08 часа. Регионалните власти призовават жителите да се укриват в бомбоубежища.

В резултат на удар след масираната атака по украинския черноморски град е избухнал пожар в един от блоковете на жилищен комплекс в Приморски градски район, съобщават в местните Телеграм канали. Пожарът е обхванал и леки коли.

До момента не е постъпвала информация за пострадали.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.