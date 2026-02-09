Тръмп поздрави японската премиерка още преди официалните резултати

Американският президент Доналд Тръмп приветства "убедителната победа" на японската премиерка Санае Такаичи на парламентарните избори. Той ѝ пожела "големи успехи" в изпълнението на нейната ултраконсервативна програма, предаде Франс прес, цитиран от БТА.

"Санае: за мен беше чест да подкрепя вас и вашата коалиция", написа Тръмп в своята социална мрежа "Трут соушъл".

"Пожелавам ви големи успехи в реализацията на вашата консервативна програма, насочена към мир чрез сила", добави той.

Премиерката, поддържаща твърда линия по отношение на имиграцията, по-рано оцени потенциала на съюза между САЩ и Япония като "безграничен". Според прогнозите на медиите се очаква партията на Такаичи да спечели отново преобладаващо мнозинство в долната камара на парламента след парламентарните избори.

Първата жена начело на Япония се радва на популярност по-малко от четири месеца след встъпването си в длъжност. Либерално-демократичната партия (ЛДП) и нейните съюзници от "Нипон Ишин" дори ще спечелят две трети от мнозинството в парламента, според японската телевизия.

Ако тези прогнози се потвърдят, това ще бъде най-добрият резултат за ЛДП от 2017 г. насам, когато партията беше ръководена от Шиндзо Абе, политическият ментор на Такаичи.

Партията би могла да спечели сама над 300 от 465 места в долната камара, срещу 198 досега, като си върне мнозинство, което загуби през 2024 г.

Окончателните резултати се очакват днес.

В друг пост в "Трут соушъл" Тръмп отправи критики срещу американския скиор Хънтър Хес, представляващ САЩ на Зимните олимпийски игри в Северна Италия, дни след като спортистът изрази "смесени чувства" факта, че представлява страната.

"Ако това е така, той не е трябвало да се кандидатира за отбора и е жалко, че е в него", написа Тръмп. "Много е трудно да подкрепяш човек като него."

Политически напрежения се появиха на Олимпиадата в Милано-Кортина, включително по повод присъствието на служители от Американската имиграционна и митническа служба. В САЩ бяха организирани протести срещу агенцията, след като нейни служители застреляха двама души в Минеаполис миналия месец. На пресконференция в Милано в петък Хес заяви, че е "малко трудно" да представлява САЩ и че изпитва смесени емоции.

"Очевидно се случват много неща, които не ми харесват, и мисля, че много хора са на същото мнение", каза той. "Само защото нося знамето, не означава, че представлявам всичко, което се случва в САЩ."