Мексико изпраща два кораба с хуманитарна помощ за Куба

Мексиканското правителство обяви тази вечер, че изпраща над 814 тона провизии за кубинското население на борда на два кораба от военноморските сили, които са напуснали пристанището на Веракрус, предаде Франс прес.

Изпращането на тази помощ от правителството на лявата президентка Клаудия Шейнбаум се случва в момент, в който страната ѝ продължава да преговаря за евентуална доставка на петрол за Куба, без да бъде санкционирана от САЩ.

Кубинските власти са информирали авиокомпаниите, обслужващи страната, че доставките на керосин ще бъдат преустановени за един месец, считано от полунощ днес, поради енергийната криза, съобщи представител на европейска авиокомпания.

Куба е изправена пред много тежка енергийна криза след прекратяването на доставките на петрол от Венецуела под натиска на САЩ и заплахите на Вашингтон да наложи мита на страните, които ѝ продават петрол, припомня АФП.