Ремонтират британския парламент за 40 млрд. паунда, може да отнеме 61 години

Ремонтът на парламента във Великобритания може да струва почти 40 милиарда паунда и да отнеме 61 години, според предложенията, представени на депутатите и членовете на Камарата на лордовете, съобщи Би Би Си

Това е една от опциите, представени от екипа, работещ по дълго отлаганата реставрация на историческата сграда, която се разпада и поддръжката й струва 1,5 милиона паунда седмично.

Екипът също така предложи депутатите и членовете на Камарата на лордовете да се преместят от Уестминстърския дворец за период до 24 години, считано от 2032 г.

Депутатите и членовете на Камарата на лордовете ще обсъдят и гласуват плана за разработване на тези две опции.

По-скъпият вариант включва преместване само на Камарата на лордовете от сградата, докато се извършват ремонти, които могат да отнемат 61 години и да струват близо 40 млрд. паунда.

Екипът за реставрация и обновяване на парламента заяви, че окончателното решение за един единствен предпочитан вариант трябва да бъде взето до средата на 2030 г.

Междувременно екипът предложи начални ремонтни дейности на стойност до 3 млрд. паунда за период от седем години.

Тези дейности включват изграждане на временни помещения за настаняване на депутати и членове на Камарата на лордовете по време на бъдещите фази, както и изграждане на кей на река Темза за доставки.

По-голямата част от сградата датира от викторианската епоха, а някои части са много по-стари.

През десетилетията нейната конструкция и инсталации са се влошили и се нуждаят от съществени ремонти или подмяна.

Реставрацията на парламента отдавна е в процес на подготовка в Уестминстър. Парламентарният комплекс, който включва Камарата на общините и Камарата на лордовете, се руши и има опасения за риск от катастрофални инциденти, като например пожар.

Въпреки това, няма консенсус по отношение на по-нататъшните действия.

Във всеки случай, данъкоплатците ще трябва да платят за ремонта и да поемат разходите, които се очаква да възлязат на много милиарди.