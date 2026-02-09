ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Испански машинисти излизат на стачка след фаталнит...

Времето София  / -1°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22251257 www.24chasa.bg

Тайван призова за освобождаването на медийния магнат Джими Лай

1032
Джими Лай можеше да получи доживотна присъда СНИМКА: Екс/ @xianglin8964

Тайванското правителство осъди тежката присъда, наложена на бившия хонконгски медиен магант Джими Лай и призова за освобождаването му, предаде Ройтерс.

"Тежката присъда, наложена на Джими Лай според хонконгския Закон за националната сигурност не само го лишава от личната му свобода и погазва свободата на словото и свободата на медиите, но и отрича на хората основното право да държат отговорни управляващите", заяви тайванският Съвет по континенталните въпроси.

Това е най-тежката присъда, произнесена по закона за националната сигурност, наложен от Китай през 2020 г. след продемократичните протести през 2019 г.

Правозащитни организации побързаха да осъдят присъдата.

"Присъдата за лишаване от свобода, произнесена срещу Джими Лай, е хладнокръвен удар срещу свободата на изразяване, който илюстрира перфектно систематичното разрушаване на правата, които някога характеризираха Хонконг", се казва в изявлението на Амнести интернешънъл.

"Тежката присъда от 20 години затвор, наложена на 78-годишния Джими Лай, на практика се равнява на смъртна присъда", заяви от своя страна организацията Хюман райтс уоч.

Семейството на Джими Лай определи присъдата като "драконовска" и "жестока".

"Налагането на тази драконовска присъда на баща ми е опустошително за нашето семейство и поставя живота му в опасност. Това бележи пълното унищожение на съдебната система в Хонконг и края на правосъдието", реагира синът му Себастиан Лай в изявление, разпространено от семейството на продемократичния магнат.

Дъщеря му Клер от своя страна изрази съжаление за "жестоката" присъда, като се има предвид влошеното му здраве в затвора. Ако Джими Лай излежи присъдата си, тогава "той ще умре като мъченик зад решетките", смята тя.

Джими Лай можеше да получи доживотна присъда СНИМКА: Екс/ @xianglin8964

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Завещание на седмицата: Хижа “Петрохан” в паралелната България (Видео)