Европейският парламент ще обсъди отношенията със САЩ, войната в Украйна, отбраната и социалните предизвикателства в ЕС

Европейският парламент (ЕП) се събира тази седмица в Страсбург за редовната си пленарна сесия, на която ще бъдат обсъдени ключови геополитически, икономически и социални въпроси, свързани с бъдещето на Европейския съюз. В дневния ред на сесията са включени дебати за отношенията между ЕС и САЩ, продължаващата война на Русия срещу Украйна, обстановката в Близкия изток, засилването на европейските отбранителни способности, разширяването на Съюза, както и теми, свързани с климатичната политика, миграцията, конкурентоспособността и социалното сближаване, пише БТА.

В началото на седмицата евродепутатите ще обсъдят пакет от мерки за подкрепа на производителите на вино и за по-добра защита на земеделските стопани срещу нелоялни търговски практики. Пакетът за виното, съгласуван с държавите членки на ЕС на 4 декември 2025 г., хармонизира етикетите на вината, по-специално за безалкохолните и частично алкохолизираните вина, и увеличава финансирането от ЕС, за да насърчи лозарите да приспособят производството си към развитието на пазара. Земеделските производители ще получат и повече подкрепа, за да могат да насърчават винения туризъм и износа на вино. Дебатът ще се състои в понеделник, а гласуването – във вторник.

По-късно днес президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард ще участва в пленарен дебат за дейността и приоритетите на институцията. По време на ежегодния парламентарен контрол върху ЕЦБ, евродепутатите се очаква да поставят акцент върху паричната политика в условията на забавен икономически растеж, високата несигурност на глобалните пазари и геополитическите рискове. Вероятно ще бъде потвърдена подкрепата за проекта за цифрово евро, като същевременно ще бъде подчертано, че парите в брой трябва да останат важен елемент от платежната система. Гласуването на резолюция по доклада за дейността на ЕЦБ е насрочено за вторник.

По повод Световния ден за борба с рака Европейският парламент ще проведе дебат за засилване на действията на ЕС в областта на превенцията, ранната диагностика, лечението и качеството на живот на пациентите с онкологични заболявания. Обсъждането е част от изпълнението на Европейския план за борба с рака и ще бъде последвано от гласуване на резолюция в четвъртък.

Утре пленарната зала ще се съсредоточи върху редица външнополитически и стратегически въпроси. Евродепутатите ще обсъдят необходимостта от укрепване на готовността, координацията и механизмите за солидарност на ЕС след поредица от екстремни климатични явления в Южна Европа.

Също утре ще бъде проведен и дебат за усилията за изграждане на по-силен европейски отбранителен съюз на фона на нестабилната международна обстановка, продължаващата война в Украйна и напрежението в трансатлантическите отношения.

Очаква се и официално обръщение към Европейския парламент от председателя на Общото събрание на ООН Аналена Бербок, която ще говори за значението на многостранното сътрудничество и ролята на международните институции в отговора на глобалните кризи.

Ситуацията в североизточна Сирия и насилието срещу цивилното население също ще бъдат във фокуса на пленарните дебати, като в четвъртък се очаква гласуване на резолюция.

Паралелно с това Европейската комисия ще представи новия си план за действие за защита на младите хора от кибертормоз. Планът цели по-добро прилагане на действащото цифрово законодателство, включително Акта за цифровите услуги, и подобряване на мерките за онлайн безопасност, с особен фокус върху уязвимите групи.

Повод за изготвянето на плана са нарастващите рискове, свързани с дигиталната среда, особено сред младите хора. Според данни на Световната здравна организация от 2022 г. 16 на сто от младежите в Европа са заявили, че са били жертви на кибертормоз поне веднъж или два пъти през месеците преди проучването. Данните се вписват в по-широкия контекст на почти универсалния достъп до цифрови устройства – по данни на Евробарометър 97 на сто от гражданите в ЕС имат достъп до мобилен телефон, като при младите хора използването на цифрови платформи е част от ежедневието.

Новият план за действие надгражда съществуващите инициативи на ЕС в тази област, включително европейската стратегия за по-добър интернет за децата (BIK+), представена от Комисията през 2022 г. Стратегията предвижда мерки за борба с незаконното и вредно онлайн съдържание, както и създаването на единна гореща линия за жертви на кибертормоз. Планът за действие срещу кибертормоза е включен като приоритет в политическите насоки на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и в работната програма на Комисията за 2026 г., публикувана през октомври 2025 г.

В областта на миграцията евродепутатите ще обсъдят плана на Испания за узаконяване на пребиваващи без документи граждани на трети страни и възможните последици за Шенгенското пространство и общите миграционни правила на ЕС.

Във вторник се очаква и гласуване на първия общ списък на ЕС със сигурни страни на произход, както и новите правила за прилагане на понятието „сигурна трета държава" в процедурите за убежище. Първият общ списък на ЕС на безопасни страни на произход ще включва, в съответствие с предложението на Комисията, Бангладеш, Колумбия, Египет, Индия, Косово, Мароко и Тунис. Той ще позволи ускорена обработка на молбите за убежище от граждани на тези страни.

Парламентът ще се произнесе и по защитния механизъм за селскостопанския внос от страните от Меркосур, който има за цел да позволи временно ограничаване на вноса при сериозни пазарни смущения. Съгласно споразумението, постигнато от преговарящите от Парламента и Съвета през декември, тарифните преференции за селскостопански внос (например говеждо месо, птиче месо), предвидени в търговското споразумение между ЕС и Меркосур, могат да бъдат временно суспендирани, ако скокът на вноса причини сериозна вреда на земеделските производители в ЕС.

Наред с това евродепутатите ще гласуват изменения в европейското законодателство за климата, предвиждащи намаляване на нетните емисии на парникови газове с 90 на сто до 2040 г. като междинна, правно обвързваща цел по пътя към климатична неутралност до 2050 г.

В сряда ЕП ще обсъди конкурентоспособността на ЕС и високите разходи за живот, като дебатът ще се опре на препоръките от доклада на Марио Драги за бъдещето на европейската икономика.

В същия ден ще бъде разгледана и темата за зачитането на ценностите на ЕС и предполагаемата злоупотреба с европейски фондове в Словакия.

Социалната тематика ще бъде представена и чрез дебат за стратегията на ЕС за борба с бедността, като Европейският парламент ще настоява за по-силна координация и осигуряване на адекватни и устойчиви ресурси с цел намаляване на бедността и социалното изключване до 2035 г.

В дневния ред на пленарната сесия са включени още гласувания, свързани с подкрепа за съкратени работници, назначения в институциите на ЕС, както и спешни дебати по въпроси на човешките права, демокрацията и върховенството на закона в различни части на света.

Пленарната сесия ще завърши в четвъртък с гласувания по редица резолюции и законодателни текстове, които ще очертаят политическите приоритети на Европейския съюз в началото на 2026 година.