След победата: Тайландският премиер обеща да затвори границата с Камбоджа със стена

Тайландският премиер Анутин Чарнвиракул заяви, че ще построи гранична стена със съседна Камбоджа и ще държи границата затворена след неочаквано голямата победа на неговата партия Бхумджайтай на общите избори, предаде Ройтерс.

В телевизионно предаване той също така заяви, че иска да сформира правителство с силно мнозинство и в момента очаква окончателните резултати от гласуването.

"Бхумджайтай" спечели и запази значителна преднина от самото начало на преброяването на гласовете, въпреки че проучванията на общественото мнение даваха предимство на либералната Народна партия, чиито лидери, заедно с тези на партията "Пхеу тай", скоро признаха поражението си. Управляващата партия разшири влиянието си в южната част и спечели места в североизточната част, с множество гласоподаватели, която в продължение на почти две десетилетия беше контролирана от някога доминиращата партия "Пхеу тай" на милиардерското семейство Шинаватра.

"Бхумджайтай" спечели около 192 от 500 места в парламента от почти 95% от избирателните секции, което е значително повече от резултатите й от 51 и 71 места съответно на изборите през 2019 и 2023 г.

Въпреки пълната победа в столицата Банкок, "Народната партия" остана на второ място с 117 места, а "Пхеу тай" отбеляза най-слабото си представяне на изборите.

192-те места дават на Анутин достатъчно преговорна сила. "Народната партия" заяви, че няма да сформира конкурентна коалиция.

Освен трите големи партии, множество по-малки партии ще спечелят 117 места. Залогът на Анутин да разпусне парламента в разгара на ожесточен конфликт с Камбоджа изглежда даде резултат, тъй като той се възползва от вълната на национализъм, продължила няколко месеца, и проведе масивна кампания за защита на националния суверенитет, представяйки опонентите си като недостатъчно патриотично настроени, отбелязва Ройтерс.