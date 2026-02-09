Лидерът на опозицията във Венецуела е отвлечен часове след освобождаването му

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Венецуелската опозиционна лидерка Мария Корина Мачадо заяви, че нейният колега Хуан Пабло Гуанипа е бил отвлечен само няколко часа след освобождаването му от ареста.

Носителката на Нобелова награда за мир заяви в неделя, че Гуанипа, лидер на партията „Справедливост на първо място", е бил отвлечен в квартал Лос Чорос в столицата Каракас.

„Тежко въоръжени мъже, облечени в цивилни дрехи, пристигнаха с четири автомобила и го отведоха насила", написа тя в социалните мрежи в понеделник сутринта.

Бивш вицепрезидент на Националното събрание, Гуанипа прекара осем месеца в затвора и беше сред няколкото политически затворници, освободени след като САЩ арестуваха тогавашния президент на Венецуела Николас Мадуро през януари.

Неговата центристка партия заяви, че Гуанипа е бил отвлечен от „репресивните сили на диктатурата", докато се е придвижвал между различни места.

Те добавиха, че придружаващите го лица са заявили, че към групата са били насочени оръжия, преди Гуанипа да бъде качен в кола.

„Ние считаме Делси Родригес, Хорхе Родригес и Диосдадо Кабейо за отговорни за всякаква вреда, нанесена на живота на Хуан Пабло", се казва в позиция на партията Justice First в социалните мрежи.

Партията призова международната общност да поиска „незабавното освобождаване" на Гуанипа и прекратяване на „преследването на опозицията" от страна на венецуелското правителство.

Само няколко часа по-рано синът на Гуанипа, Рамон, празнуваше освобождаването на баща си в социалните мрежи: „Цялото ни семейство скоро ще може да се прегърне отново."

Гуанипа беше сред най-малко 30 души, които бяха освободени в неделя, според Foro Penal, организация, която оказва помощ на политически затворници във Венецуела.

Лидерът на партията „Справедливост на първо място" беше избран за губернатор на региона Сулия през 2017 г., но му беше забранено да поеме поста, след като отказа да положи клетва пред Националното учредително събрание на Мадуро.

Гуанипа се укри, след като беше обвинен в тероризъм и измяна за оспорване на резултатите от изборите през 2024 г.

Той беше открит от венецуелските сили за сигурност и задържан през май 2025 г.

Опозицията и правозащитните групи твърдят, че правителството на Мадуро от години използва задържането на политически затворници, за да потуши несъгласието и да заглуши критиците.