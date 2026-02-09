Руски атаки убиха трима души тази нощ, обявиха украинските власти

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руски въздушни удари убиха трима души в Украйна тази нощ - в Харковска и в Одеска област, обявиха днес украинските власти, цитирани от Франс прес.

„През изминалата нощ врагът атакува с дронове жилищни райони в град Богодухив (в Харковска област - бел. ред)", съобщи в приложението "Телеграм" Службата за извънредни ситуации на Украйна. По нейна информация след нападението са открити телата на жена и 10-годишно дете.

Началникът на военната администрация на град Одеса Сергий Лисак съобщи за една жертва.

Той уточни, че нападението е причинило пожар на покрива на жилищен блок и в общинска сграда, нанесло е щети на газопровод и на леки автомобили, пише Укринформ.