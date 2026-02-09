Осъденият за клането с 51 жертви в Нова Зеландия се отрече от самопризнанията си

Брентън Тарант, отговорен за смъртоносният терористичен атентат срещу джамии в Нова Зеландия през 2019 г., заяви по време на съдебно заседание, че условията в затвора са го принудили да се признае за виновен, предаде ДПА, цитирана от БТА.

През март 2020 г. той се призна за виновен по 51 обвинения в убийство, 40 в опит за убийство и едно в извършване на терористична атака. Той беше осъден на доживотен затвор без възможност за освобождаване.

Днес в Уелингтън започна петдневно заседание на Апелативния съд, на което Тарант иска разрешение да обжалва признанията си за виновност и присъдата. Той заяви, че не е мислил рационално, когато се е признал за виновен, според местни медии.

"Бих казал, че това беше решение, предизвикано от условията в затвора. Беше решение, което взех ирационално", заяви той.

Според съдебните документи на заседанието се разглежда молбата за отмяна на самопризнанията му, уточнява ДПА.

"Основният въпрос, който съдът ще разгледа, е дали в момента, в който Тарант е признал вината си, той е бил неспособен да вземе рационални решения в резултат на условията по неговото лишаване от свобода, които според него са били мъчителни и нехуманни", се казва в документа.

Обикновено осъдените трябва да обжалват в рамките на 20 работни дни от датата на осъждането им. Жалбите на Тарант са подадени след изтичане на срока през 2022 г.

Ако съдът уважи молбата на Тарант, делото ще се разглежда повторно. Ако я отхвърли, по-късно през годината ще се проведе съдебно заседание за разглеждане на обжалването на присъдата.