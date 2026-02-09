Испански машинисти излизат на стачка след фаталните катастрофи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Машинистите в Испания ще започнат тридневна национална стачка в понеделник в знак на протест срещу това, което според тях е липса на гаранции за безопасност в железопътната система на страната, съобщи Би Би Си.

Стачката е вследствие на двете фатални железопътни катастрофи през януари, едната в Адамуз в южната част на страната, при която загинаха 46 души, а втората само два дни по-късно близо до Барселона, при която загина машинист и десетки души бяха ранени.

Инцидентите причиниха сериозни затруднения на пътниците и поставиха под съмнение толкова хвалената железопътна система на Испания.

Синдикатът на машинистите Semaf изисква наемането на повече персонал и увеличаване на инвестициите и поддръжката в това, което той описва като „постоянно влошаване на железопътната мрежа".

След двете катастрофи последващите проверки за безопасност също разкриха неизправности и проблеми с поддръжката на редица маршрути.

Премиерът на Испания Педро Санчес ще бъде разпитван в парламента по-късно тази седмица за пропуските в железопътната система.

Инцидентът в Адамуз на 18 януари, при който високоскоростен влак дерайлира и се сблъска с друг, пътуващ в обратна посока, беше най-тежката железопътна катастрофа в страната от повече от десетилетие.

Предварителен доклад на комисията за разследване на железопътни инциденти CIAF установи, че каналите, открити по колелата на дерайлиралия влак и три по-ранни влака, сочат, че е настъпила повреда в релсите, преди влакът да мине по тях.

Само два дни по-късно стажант-машинист загина и най-малко 37 пътници бяха ранени, когато срутена стена причини дерайлиране на друг местен влак.

Железопътните власти смятат, че стената се е срутила, докато влакът е минавал, удряйки първо кабината на машиниста и след това причинявайки значителни щети на първия вагон на влака, в който са пътували повечето от ранените пътници.

Semaf по-рано заяви, че сблъсъците представляват „повратна точка в изискването да бъдат предприети всички необходими мерки за гарантиране на безопасността на железопътния транспорт".

Размерът на инвестициите в железопътната мрежа е подложен на особено внимателно разглеждане. Социалистическото правителство се опита да отхвърли тези въпроси, като посочи, че през последните години са инвестирани 700 млн. евро в модернизирането на линията Мадрид-Андалусия, като участъкът от релсите, където е станала катастрофата, е включен в тази реконструкция.

„Не става въпрос за проблем с липса на поддръжка, не става въпрос за проблем с остаряла инфраструктура и не става въпрос за проблем с липса на инвестиции", заяви министърът на транспорта Оскар Пуенте.